İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Emniyet personellerimizin atama ve yer değiştirme işlemleri artık 'Görev Puanı' esasına göre gerçekleştirilecektir'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 bin 45 emniyet personelinin, ilk kez hayata geçirilen 'Görev Puanı' esasına göre atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Mart 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Görev Puanı' düzenlemesiyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki toplam 22 bin 45 emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığında yer alan Şehit Demet Sezen Konferans Salonunda düzenlenen 'Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama' programında yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu yeni düzenlemeyle; başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki emniyet personellerimizin atama ve yer değiştirme işlemleri artık 'Görev Puanı' esasına göre, bilgisayar destekli, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu sistemle birlikte artık polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Görev puanı ise "Günlük Görev Yeri Puanı' ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. Günlük Görev Yeri Puanını ise: birinci ve ikinci bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için 'Ek Puan' verilmesi, Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin 'Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması', son 5 yıllık süreçte, tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen 'İl Tercih Edilme Puanı' ve son 5 yıllık süreçte, birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen 'İş Yükü Puanı' oluşturacak."

"Toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz"

20 binden fazla personelin atama ve yer değiştirme işleminin gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Bu sistemle birlikte artık: zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde, görev yapan personelimize puan avantajı geliyor. İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerimizde ve şark görevinde olan personelimize, daha fazla puan verilerek, atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesi sağlanıyor. 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle, birinci bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere, toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Atamalar, eşitlik ve şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecektir"

Yeni sistemin getirdiği faydalar hakkında da konuşan Bakan Yerlikaya, "Reform niteliğindeki bu sistemin iki büyük faydası olacak. Birinci olarak, artık Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, nerede ihtiyacı varsa, o ihtiyaca göre personellerin atamaları ve yer değiştirilmeleri sağlanacaktır. İkinci olaraksa, bu sistemle artık polis atamalarımız daha adil olacak. Atamalar, eşitlik ve şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecektir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Bakan Yerlikaya, kürsüde yer alan temsili butona basarak dijital ortamda gerçekleştirilen atama ve yer değiştirmelerin kurasını başlattı. - ANKARA