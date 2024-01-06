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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Bakan Yerlikaya, AFAD ve diğer ilgili kurumların saha taramalarına başladığını ve şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Gelişmelerin takip edildiğini belirten Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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