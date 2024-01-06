İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Ege Denizi Çandarlı Körfezinde 4,2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun". - ANKARA