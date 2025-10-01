Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetimleri Hakkında Açıklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar denetimlerinin önceden bildirileceğini ve yeni Kanun tasarısının tamamlanmasının ardından bu uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıkladı. Amaç ise trafik kazalarını azaltmak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Amacımız ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tören Salonu'nda 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 19 bin 46 levhanın söküldüğünü bildirdi. Karayolları Trafik Kanunuyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, şunları dedi:

"Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bununda ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini düzgün bir şekilde anlatılıyor. Bizim niyetimiz şu, yeni 36 maddelik kanun tasarısı gazi mecliste yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yönelik. Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergaha girdiği zaman orda birkaç tane nerde olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Şimdi bunu ileriye götürüyoruz aplikasyonla veriyor olacağız. Amacımız ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek." - ANKARA

