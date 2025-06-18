İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Sosyal Medyadaki İnfial Uyandıran Görüntülere Tepki

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris'teki bazı işletmelerdeki sosyal medya görüntülerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Yerlikaya, güvenlik birimleriyle denetimlerin süreceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada bazı işletmelerde uyandıran görüntülere ilişkin, "Bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris'teki görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya konuya ilişkin, harekete geçtiklerini belirterek, "Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada, Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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