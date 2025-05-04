İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Yönelik Saldırı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Özgür Özel'e Yönelik Saldırı Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapanların takip edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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