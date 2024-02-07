İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan önemli operasyon açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ ve Konya'da düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonlarıyla 2 Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda toplam 42 örgüt üyesi yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen 'KAFES-37' Operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı" - ANKARA