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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Düğün Konvoylarına Cezalar

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Düğün Konvoylarına Cezalar
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düğün konvoyu sırasında çakarlı lüks araçlarla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, vatandaşları bu tür olayları 112'ye bildirmeye çağırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Maltepe ve Beykoz'da düğün konvoyu sırasında çakarlı lüks araçlarla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim" ifadelerine yer verdi.

28 Eylül 2024 tarihinde E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edildi. Şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulandı. Şahıslar, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Bakan Yerlikaya: "Bu tür olaylara geçit vermeyelim"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112'ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Hukuk

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