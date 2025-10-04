Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Dolandırıcılık Operasyonu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladıklarını ve 10'unun tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda 900 milyon lira hesap hareketi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "İstanbul merkezli 6 ilde 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 900 milyon lira hesap hareketi bulunan 12 şüpheliyi yakaladık. 10'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
