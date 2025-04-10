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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Demokrasi Vurgusu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, demokrasiye saygının önemine dair açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, millet iradesine tahammül edemeyen anlayışların güven kazanamayacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış, ne milletimizin güvenini kazanabilir, ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de, milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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