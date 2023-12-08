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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çengel-4 Operasyonunda 189 Kişiye İşlem Yapıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konuldu ve 25 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-4" operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel-4 operasyonlarında 189 şahsa adli işlem yapıldı. 25 bin 603 litre (Yaklaşık 23 ton) kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 25 milyon TL'lik vergi kaybı engellendi. Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için ülkemizin dört bir yanındaki alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla Çengel-4 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13 bin 472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12 bin 131 litre etil alkole, bin 704 adet boş şişe ve bin 600 adet bandrole, bin 680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 adet etikete el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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