Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Erzurum Türkiye Operasyon 3. Sayfa Haberler

title