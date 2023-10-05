İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonlarında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüpheli yakalandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa