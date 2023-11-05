Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların...

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" Operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" Operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon 3. Sayfa Haberler

title