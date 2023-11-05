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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" Operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.