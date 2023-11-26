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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan 'SİBERGÖZ-8'...

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3. Sayfa Haberleri
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan 'SİBERGÖZ-8' operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan 'SİBERGÖZ-8' operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Yakalama Operasyon 3. Sayfa Haberler

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