İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan 'SİBERGÖZ-8'...
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan 'SİBERGÖZ-8' operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik 10 ili kapsayan 'SİBERGÖZ-8' operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa