İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kafes-38" operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı." - ANKARA