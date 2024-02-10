İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir ve Tekirdağ'da 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kafes-38' operasyonları kapsamında Balıkesir'de Cengiz Güven ve Tekirdağ'da Nevzat Halitoğlu'nun liderlik ettiği 2 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşılarıyla birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Kafes-38" operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütü çökertildi. 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı." - ANKARA