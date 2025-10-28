İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'daki Deprem Bölgesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremi meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik." - ANKARA