İçişleri Bakanı Yerlikaya: Balıkesir'de organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Balıkesir'de gerçekleştirilen 'KAFES-34' Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüpheli yakalandı." - BALIKESİR