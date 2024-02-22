İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'KAFES-45' Operasyonlarıyla 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli düzenlenen 'KAFES-45' Operasyonları sonucunda, Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın liderlik ettiği suç örgütü Aydın'da, Ömer Çınar'ın liderlik ettiği suç örgütü Kastamonu'da ve Salih Babayiğit'in liderlik ettiği suç örgütü Balıkesir'de çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda, örgüt elebaşları dahil olmak üzere toplamda 63 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: " Aydın, Kastamonu ve Balıkesir merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'KAFES-45' Operasyonlarında; Aydın'da Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın, Kastamonu'da Ömer Çınar'ın, Balıkesir'de Salih Babayiğit'in elebaşılığını yaptığı 3 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşların da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı" - ANKARA