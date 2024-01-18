İçişleri Bakanı Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle uyarı yapılan illeri açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı yapılan illeri açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı. - ANKARA