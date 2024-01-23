İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kafes-32' operasyonlarıyla organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya (Alanya) merkezli olarak Adana ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 'Kafes-32' operasyonlarında İsmail Süner'in liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-32' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi" - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa