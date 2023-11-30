İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'ÇENGEL-3' Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" - ANKARA