Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43...

Son Güncelleme:
Abone Ol

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonları'nda 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. 1 milyon litre kaçak akaryakıta el kondu. 13 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title