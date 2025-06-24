İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı, İşte Bursa Merkezli O dev operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı Bursa merkezli 17 ilde yapılan 90 milyar hacimli dev dolandırıcılık operasyonunun detayları belli oldu.

Genç bir bayanın şikayeti ile yola çıkan Bursa Jandarması 90 milyar işlem hacmi olan uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti. Elebaşı, para katırları ve kripto hesap sahiplerinin de içinde olduğu 67 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi tespit edilen dolandırıcılık çetesi çökeltildi. Liderliğini A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandı. Şüphelilerden, 38'i tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemleri ise devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, genç bir bayanın internet üzerinden genellikle beyaz eşya ürünlerini satın alıp pazarladığı bu yolla önce küçük birikimler sağlayıp daha fazla gelir elde edebilmek için bir miktar daha para yatırdığı kripto hesabından paranın çekilmiş olduğunu farkedip şikayette bulunması üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda genç kızı dolandıran kişilerin organize olarak binlerce masum vatandaştan milyarlarca para dolandırdığını tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirdi. 8 ay süren dijital portallar üzerinden ve fiziki takibinde yapıldığı çalışmalar neticesinde Bursa merkezli organize suç örgütünün İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya illerindeki "smurfer" olarak adlandırılan ve "para katırı" diye bilinen kişilerin hesaplarında 90 milyar TL'lik hareket tespit edildi.

Şüphelilerin masum vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle dolandırıp elde ettikleri suç geliri paraları "şirinleme yöntemi" ile küçük küçük pay edip yüzlerce farklı hesaba transfer edip izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, uluslararası para transfer uygulamalarını kullanarak sisteme dahil ettikleri kara parayı bu şekilde akladıkları belirlendi.

Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar neticesinde 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 Milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da Bursa merkezli 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonun ardından operasyonun yapıldığı 17 ilin valisi ile operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren Bursa İl jandarma Komutanlığı ekiplerini ve operasyonda görev alan MASAK personelini de tebrik etti. Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Şirinleme yöntemi nedir

Şirinler yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.

Para katırı nedir

Bazen "smurfer" olarak da adlandırılan para katırı, hırsızlık veya dolandırıcılık gibi yasadışı yollarla elde edilen parayı transfer eden kişidir. Para katırları, başkaları adına şahsen, kurye hizmeti aracılığıyla veya elektronik olarak para transfer eder. Genellikle katır, transfer edilen paranın küçük bir kısmıyla hizmetleri için ödeme alır. Para katırları, transfer ettikleri paranın suç ürünü olduğunun farkında olmadan, genellikle meşru istihdam kisvesi altında çevrimiçi olarak işe alınırlar. Malları yasadışı olarak transfer etmek için benzer teknikler kullanılır.

Para veya mal çalındıktan sonra, suçlu parayı veya malları transfer etmek için bir katır kullanır ve suçlunun gerçek kimliğini ve yerini suç mağdurundan ve yetkililerden gizler.

Para katırları Western Union gibi yabancı anında para ödeme uygulamalarını kullanarak, hırsızın geri döndürülebilir ve izlenebilir bir işlemini geri döndürülemez ve izlenemez bir işleme dönüştürmesine imkan tanır. - BURSA