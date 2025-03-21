İçişleri Bakanı Yerlikaya: 97 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla aziz milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak. Bu geceki gösterilerde; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçlarından 97 şüpheli gözaltına alındı. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA