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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 79 İlde 127 Açık Hava Toplantısına İzin Verdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 79 İlde 127 Açık Hava Toplantısına İzin Verdi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında 79 ilde talep edilen 127 açık hava toplantısının tamamına izin verildiğini duyurdu. Bakan, emekçilerin bu özel gününü kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde 79 ilde talep edilen 127 açık hava toplantısının tamamına izin verildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine mülki idare amirliklerimizce izin verilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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