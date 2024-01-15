İçişleri Bakanı Yerlikaya: MERCEK-9 Operasyonlarında bin 668 silah ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 78 ilde gerçekleştirilen MERCEK-9 Operasyonlarında bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek ve 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.
- İçişleri Bakanı Yerlikaya: "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen "MERCEK-9" Operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı."