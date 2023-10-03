İçişleri Bakanı Yerlikaya: "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa