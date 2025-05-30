İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 İlde 23 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 6 İlde 23 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şüpheliler arasında Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan kişiler de bulunuyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten 13 kişi, mavi bülten 1 kişi ve difüzyon mesajı 9 kişi (Kırmızı bülten işlemleri başlatılanlar için Acil Yakalama Mesajı) ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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