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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210...

İçişleri Bakanı Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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