İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa