İçişleri Bakanı Yerlikaya: "47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298...

İçişleri Bakanı Yerlikaya: '47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarda; 298 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı

Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.