İçişleri Bakanı Yerlikaya: "25 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık"...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "25 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımız sonrası 334 şüpheliyi yakaladık.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "25 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarımız sonrası 334 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa