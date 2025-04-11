İçişleri Bakanı Yerlikaya: "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa