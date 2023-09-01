İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2 terörist daha etkisiz hale getirildi" "Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu;

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "2 terörist daha etkisiz hale getirildi"

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor"

VAN - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van Özalp kırsalında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığımızın yaptığı istihbarat çalışması sonucu; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığımız ve Van Emniyet Müdürlüğümüz sevk ve idaresinde, J-SİHA ve PİHA destekli, JÖH, PÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Ütgm. Harun Parlak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.