İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık"
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa