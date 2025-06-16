İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "18 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 39 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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