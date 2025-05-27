İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 İlde 171 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve diğer suçlara yönelik gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda, 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa