İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 İlde 171 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 16 İlde 171 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 il merkezli operasyonlarda 171 şüphelinin yakalandığını ve 74'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve diğer suçlara yönelik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "16 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme' suçlarına yönelik 5 gündür devam eden operasyonlarımızda, 171 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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