İçişleri Bakanı Yerlikaya: 15 Göçmen Kaçakçısı ve 446 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 15 Göçmen Kaçakçısı ve 446 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen denetimlerde 15 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yapılan denetimlerde 412 bin 887 kişi üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmenin yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 446 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde; 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 412 bin 887 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 446 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya yapılan çalışmalarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında; 28 bin 874 personel, 9 bin 155 ekip ile 5 bin 772 noktada; 4 bin 127 metruk bina, 7 bin 192 umuma açık yer, 477 terminal ve 2 bin 878 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 674 yer kontrol edildi."

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, Valilere, kaymakamlara ve denetimleri gerçekleştiren polis, jandarma, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik ederek, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.

Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 saat 15 dakika süren karşılaşmada Benfica, Auckland'a gol oldu yağdı

4 saat 15 dakika süren karşılaşmada Benfica Auckland'a gol oldu yağdı
ABD'li temsilciden İsrail gafı! Alelacele ifadelerini değiştirdi

ABD'li temsilciden Trump'ı kızdıracak İsrail gafı
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Sacha Boey milli takımını değiştiriyor

Boey milli takımını değiştiriyor
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurulduğu an
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.