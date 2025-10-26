Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 Suçlunun Türkiye'ye İadesini Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 9 suçlu ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Suçlular, Almanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çeşitli suçlardan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi. Bakanı Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar Almanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan'da yakalanarak iadeleri Türkiye'ye sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Demirözler" organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya'da "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya'da, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya'da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan'da, "Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan'da, "Silahlı Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan'da, "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya'da, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, aranan şahısların Türkiye'ye iade süreçlerine emeği geçenleri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.