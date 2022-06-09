İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tır parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tır parklarına ilişkin bir tedbir de getiriyoruz. Burada tır kasalarının brandalarını keserek içine girme veya başka şekilde kaçak yolcu alma durumlarına karşın, tır ve kamyon parklarına kamera sistemleri kurmayı ve diğer güvenlik tedbirlerini alma tedbirlerini de getiriyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa