İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıyoruz. - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Taksilere ve tır parklarına yönelik yeni bir adım atıyoruz. Taksilerle il dışına yabancı taşınması halinde taksicilere il dışı seyahat izin belgelerinin kontrollü yükümlülüğünü getiriyoruz. Kaçak göçmeni bir ilden bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Bunun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa