Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün... - Haberler

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