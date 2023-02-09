İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Polis teşkilatımızda 120 arkadaşımızı, 32'inin üzerinde de jandarma personelimizi kaybettik. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa