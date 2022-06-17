İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Jandarma 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. - Haberler

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