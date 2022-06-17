İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Jandarma, 'Ape Musa' gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa