Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonunda biri 'Yeşil', biri 'Gri' kategorideki 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilen Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 teröristin 2 adet M-16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz! Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kaydetti.