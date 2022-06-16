İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış.
İçişleri Bakanı Soylu: "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa