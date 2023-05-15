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İçişleri Bakanı Soylu: 'Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın...

İçişleri Bakanı Soylu: "Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu: "Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100.

İçişleri Bakanı Soylu: "Kaldı 82, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında J- Siha, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda; 1 terörist etkisiz. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!" - ANKARA

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Şırnak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Süleyman Soylu Şırnak SİHA 3. Sayfa Haberler

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