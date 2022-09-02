Edirne haber! İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye...
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Edirne haber: İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - 3. Sayfa