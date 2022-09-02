Haberler ›› 3. Sayfa ›› Edirne haber! İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye... - Haberler

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