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Edirne haber! İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye...

3. Sayfa Haberleri

Edirne haber! İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye...

Edirne haber: İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Süleyman Soylu Milletvekili Semra Güzel 3. Sayfa Güncel Haberler

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