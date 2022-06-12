İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hakkari'de gerçekleştirilen Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-2 Operasyonu'nda; Hakkari Yoncalı Kepizek sırtında, istihbarat, İHA, ve keşif/gözetleme sonucu yerleri belirlenen 4 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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