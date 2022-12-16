İçişleri Bakanı Soylu: "(Diyarbakır'da polisleri taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama) Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi...
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Diyarbakır'da polisleri taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama) Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakanı Soylu: "( Diyarbakır'da polisleri taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama) Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır."
Kaynak: AA / 3. Sayfa