Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakanı Soylu: '(Diyarbakır'da polisleri taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama) Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi... - Haberler

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