İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana merkezli PKK operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana merkezli PKK operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

AA - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Adana merkezli PKK operasyonuna ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 36 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana merkezli PKK/KCK operasyonunda 36 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dernek, belediye, PKK/KCK tezgahı kurmuşlar. Başsavcılık ve emniyet koordinasyonunda Adana'da uzun süre takip ile yapılan operasyonda 38 kişiden 36'sı gözaltında. Aralarından biri belediye kadrolarında, biri de KCK/TDÖ sözcüsü Ayşe Irmak. Nerede bulursak aman vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Kemal Karadağ - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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