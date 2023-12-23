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İçişleri Bakanı: SİS-2 Operasyonlarında 37 Milyon TL'lik Vergi Kaybı Engellendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİS-2 Operasyonlarında' 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını belirterek 37 Milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.

81 ilde yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon

- "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını belirterek 37 Milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 İlde Yasa Dışı Tütün Mamulü Üretimi ve Satışı yapanlara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİS-2 Operasyonlarında" 457 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 37 Milyon TL'lik vergi kaybı engellendi" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kaçakçılıkla ve kaçakçılarla mücadele etmek kayıt dışı ticaretin önüne geçmektir. Elektronik eşyadan tütün ve alkole, tarihi eserden akaryakıta, birçok başlıkta kaçakçılara yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaçakçılık yoluyla rant elde etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Gelir İdaresi Başkanlığının da katılımıyla yasa dışı tütün mamulü üretimi ve satışı yapanlara yönelik ülke genelinde düzenlenen "SİS-2" Operasyonu kapsamında:

13 milyon 91 bin 486 adet doldurulmuş makaron, 9 milyon 319 bin 210 adet boş makaron, 81 bin 30 paket sigara, 8 bin 908 kg tütün mamulü, 9 bin 429 adet puro, 12 bin 913 adet elektronik sigara ve likiti, 9 bin 239 adet sahte bandrol,

41 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 457 Şüpheli Şahıs hakkında Adli İşlem yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığının taşra birimlerinin de katıldığı operasyonlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 37 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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