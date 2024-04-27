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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-35' operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde gerçekleştirilen 'Sibergöz-35' operasyonları sonucunda 48 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda sahte siteler ve sosyal medya hesapları kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilerin 110 vatandaşı mağdur ettiği ve 500 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde icra edilen 'Sibergöz-35' operasyonları çerçevesinde 48 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 'Sibergöz-35' operasyonu düzenlendi. 48 şüpheli yakalandı Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte 'TURSAB' belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon lira para hareketliliği olduğu belirlendi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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