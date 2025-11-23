Haberler

İçişleri Bakanı'ndan Trafik Güvenliği İçin Yeni Caydırıcı Cezalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bir sürücünün başka bir aracın önünü kesmesi sonrası caydırıcı cezaların geleceğini açıkladı. Yeni trafik kanunu ile birlikte, yol kesen sürücülere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı, gereği yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F.'nin yakalandığını açıkladı. Aynı zamanda Yerlikaya, başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezaların geleceğini belirtti.

"Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor"

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla bir başka sürücünün önünü kesmeye çalışan trafik güvenliğini tehlikeye düşüren T.F. yakalandı, gereği yapıldı. Yol kesmek, araçtan inip kavga etmek, aracın aynasını kırmak, aracı tekmelemek. Bu tür zorbalıklar yeni trafik kanunu teklifinin yasalaşmasıyla en kısa sürede bitecek. İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan bu sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız." - ANKARA

