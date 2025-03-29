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İçişleri Bakanı'ndan Emniyet Kemeri Uyarısı

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Bakan Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatiline giden vatandaşlara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. 720 güvenlik personeli, otobüslerde denetim yapacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatiline giden vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Otobüslerde lütfen emniyet kemerinizi takın. 636'sı Polis, 84'ü Jandarma olmak üzere toplam 720 personelimiz, sivil olarak yolcu gibi otobüslere binerek seyahat edecek. Görevlendirilen personelimiz, yolculuk esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyup uymadıklarını denetleyecek. Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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